Mescid-i Aksa’ya mühendis başkan ayarı! Belediye başkanı hatayı görüp ilk harç törenini durdurdu

Asrın felaketinin ardından Malatya'yı dirençli ve sağlıklı yapılarla yeniden ayağa kaldırmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kaynarca Mahallesi’ndeki Mescid-i Aksa Camii’nin temel atma törenine katıldı. Protokolün yerini aldığı ve beton dökümüne saniyeler kaldığı anlarda, inşaat mühendisi olan Başkan Sami Er gözlerini temel çukuruna dikti. Zemin düzenlemesinin tam yapılmadığını ve demir donatılarda (paspayı ve yerleşim hataları gibi) bariz mühendislik eksiklikleri olduğunu çıplak gözle fark eden Er, hemen yüklenici firmanın yetkililerini yanına çağırarak müdahalede bulundu.

SAKIN BETON DÖKMEYİN

Yüklenici firmanın eksiklikleri görmezden gelerek harç dökme hazırlığı yapmasına tepki gösteren ve işi başından itibaren sıkı tutacaklarının altını çizen Başkan Sami Er, mikrofon başında firmaya şu uyarılarda bulundu: "Biz de mühendis olduğumuz için inşaattan anlarız. Bu şekilde beton dökmeyin! Bunun zeminini falan bir toparlayın, demirlerini bir düzeltin. Tam anlamıyla hazır hale getirin, ondan sonra dökün. Sen yüklenici firmasın, böyle beton atılmayacağını bilmen lazım. Arkadaşlar, Fen İşleri’nden teknik ekiplerimizi buraya çağırıyoruz. Biz şimdi sembolik olarak açılışımızı yapmış olalım ama lütfen eksikler giderilene kadar beton dökmeyin."

ÖNEMLİ OLAN BİNA YAPMAK DEĞİL

Olayın ardından belediyenin resmi hesaplarından ve şahsi profilinden de konuya ilişkin net bir duruş sergileyen Sami Er, "Bizim için önemli olan sadece bina yapmak değil; yaşadığımız asrın felaketi sonrası tüm imalatları ile depreme dirençli ve sağlıklı yapılar oluşturmak" ifadelerini kullandı. Cami inşaatının belediyenin teknik ekiplerinin sıkı kontrolünde yeniden planlanarak betonlanacağı açıklandı. Konuşmasının devamında camilerin İslam inancındaki birleştirici gücüne de değinen Er, camilerin sadece birer ibadethane değil; aynı zamanda taziye evi, Kur'an kursu ve çocuk eğitim alanlarıyla birer sosyal dayanışma merkezi olduğunu vurgulayarak, bu mukaddes eserin yapımına öncülük eden hayırsever vatandaşı tebrik etti.