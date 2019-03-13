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Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı

Terör devleti İsrail polisi tarafından dün öğle namazı sonrası tüm kapıları kapatılan Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:40
Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı

Barbar İsrail polisi tarafından dün öğle namazı sonrası tüm kapıları kapatılan işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa yeniden açıldı. 

Mescid-i Aksa'nın kapılarının sabah erken saatlerde İsrail polisi tarafından açılmasının ardından Filistinliler sabah namazını Harem-i Şerif'te eda etti. 

Harem-i Şerif'in kapılarının yeniden açılmasıyla ilgili Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden ve İsrail polisinden henüz bir açıklama yapılmadı. 

Görevlilere saldırmışlardı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli" atıldığı iddiasıyla dün öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.

Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı. 

Mescid-i Aksa yetkilileri iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı’nın 22 şubatta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisi, dün Mescid-i Aksa ve çevresinde 10 Filistinliyi gözaltına almıştı. 

Filistin Kızılayı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisinin saldırılarında 16 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. 

Kapıların kapatılması nedeniyle Filistinliler vakit namazlarını Mescid-i Aksa'ya yakın bölgelerde kılarken, Harem-i Şerif'te vakit ezanlarının okunmasına da izin verilmemişti. 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:40
  1. Mescid-i Aksa
  2. Doğu Kudüs
  3. Filistin
  4. İsrail

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