Mescid-i Aksa'da neler oluyor? Müslümanları çıkaran İsrailliler uzun süredir içeride!

İsrailpolisinin baskını ve Müslümanları darp etmesi sonrası Mescid-i Aksa içerisinde vakit namazları kılınamadı.

Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın içerisinde ne yapıyor?

Bütün müslümanları dışarı çıkaran katil İsrail güçleri, uzun süredir kutsal mekanın içerisinde bulunuyor ve orada ne yaptıkları bilinmiyor.

Türkiye'ye çağrı: Sizden dua istiyoruz

Müslümanların mescid çevresinde gergin bekleyişi sürerken bölgedeki müslümanlardan özellikle Türkiye'ye dua çağrısı yapılıyor.

Türkiye'ye yapılan bir çağrıda şu ifade kullanılıyor:

"Biz nöbet tutuyoruz. Sizden dua istiyoruz. İçeride yalnız yahudiaskerler var. Hiçbir Filistinli yok. Mescid-i Aksa'nın bütün kapıları kapalı. İçeride ne yaptıklarını hiç kimse bilmiyor.

"İnşallah hepimiz sahip çıkarız"

Bu mescid sizin boyunuza emanettir. Bu mescid, peygamberimizin (S.A.V), bütün halifelerimizin ve sultanlarımızın bizlere bıraktıkları emanettir. İnşallah hepimiz sahip çıkarız. Ve siz de sahip çıkarsınız, çünkü siz bizim abimizsiniz.

Allah sizden razı olsun..."

Kaynak: Haber7