Mesanesinden 300 gram ağırlığında taş çıktı

Kütahya’nın Emet ilçesinde ikamet eden Hüseyin Doğruer simli vatandaşın idrar kesesinden normalin 10 katı büyüklüğünde oluşan taş, başarılı bir operasyonla alındı.

Yarış köyünde ikamet eden Hüseyin Doğruer, prostat şüphesi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. BuradaÜrolog Op. Dr. İsmail Yiğitbaşı tarafından muayene ve tetkikleri yapılan hastanın böbreklerinden idrar kanalına inenyaklaşık 300 gram ağırlığında taş bulunduğu tespit edildi.

Op. Dr. Yiğitbaşı tarafından önce ameliyatla alınan taşın yanı sıra prostat ameliyatı da olan Doğruer taburcu edildi.

Vücudunda çıkan taşı gören doktor ve sağlık personelinin hayrete düştüğünü belirten Hüseyin Doğruer, ”İdrara çıkmamdaki rahatsızlığım sebebiyle başvurduğum hastanemizdevücudumdanbu ağırlıkta taş çıktı.Doktorumuz sayesindebaşarılı bir ameliyatla hem taştan hemde prostat derdinden kurtuldum. Allah razı olsun. doktorumuz sayesinde eski sağlığıma kavuştum Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi doktorumuza ve değerli sağlık personelimize teşekkür ediyorum“dedi.

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Doktoru Op.Dr. İsmail Yiğitibaşı, ”Hastamız bize başvurduğunda gerekli tetkikleri yaparak muayene ettik. Hastamızın mesanesinde yumurta büyüklüğünde bir taş olduğunu gözlemledik. Kendilerine kapalı sistem taşı düşürmenin mümkün olmadığını açık ameliyat olması gerektiğini ifade ettik. Başarılı geçen bir operasyonla önce taşı çıkardık ve normalden 10 kat büyükprostat ameliyatını da gerçekleştirdik.Gerekli tedavilerini tamamladığımızı hastamızı taburcu ettik” diye konuştu.

50 yaşını geçtikten sonra erkeklerin mutlaka prostat muayenesi olmaları gerektiğini belirten Op. Dr. İsmail Yiğitbaşı, ’’50 yaşını geçen erkek hastalarımızın prostat ve böbrek muayenelerini olmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle idrarda yanma,buna bağlı sırtta ve belde ağrı varsa mutlaka bir üroloğa görünüp muayene olmalılar.Sağlıklı böbrek içinde daima vatandaşlarımızabol su içmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.