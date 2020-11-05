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Aktüel "Mesafe Tanımayan Öğretmenler" semineri, Şanlıurfa'daki öğretmenlerle gerçekleştirildi
Aktüel

"Mesafe Tanımayan Öğretmenler" semineri, Şanlıurfa'daki öğretmenlerle gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:45:00 -
"Mesafe Tanımayan Öğretmenler" semineri, Şanlıurfa'daki öğretmenlerle gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA'nın kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) hayata geçirdiği "Mesafe Tanımayan Öğretmenler" web semineri, Şanlıurfa'daki öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın 2008 yılında öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyerek kurduğu ÖRAV, "Mesafe Tanımayan Öğretmenler" isimli web semineri serisi ile yenilikçi online çalışmalarla pandemi sürecinde öğretmenleri desteklemeyi sürdürüyor.

ÖRAV'ın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs üzerinden gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan web seminerlerinin kasım ayındaki ilk durağı Şanlıurfa oldu.

Seminer serisi, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini en etkin şekilde yönetebilmeleri ve fark yaratabilmeleri için onlara destek olacak kazanımlar sağlamayı hedefliyor. 17 ayrı konu başlığından oluşan web seminer serisi kapsamında, il milli eğitim müdürlükleri ile yapılan iş birliği ile her ildeki öğretmenlerin ihtiyaçları baz alınarak bir konu başlığı belirleniyor. Şanlıurfa'daki öğretmenlerle gerçekleştirilen web seminerinde "Web 2.0 Araçlarıyla İçerik Geliştirme" eğitimi verildi.

Gönüllü olarak kayıt yaptıran ilk 250 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, teknolojinin ve güncel web 2.0 araçları diye tanımlanan uygulamaların kullanım alanları ve amaçları paylaşıldı.

Tüm Türkiye'deki öğretmenleri kapsayan günün gereksinimlerini karşılayacak ve öğretmenlerin online derslerine çocukları nasıl aktif bir şekilde katabileceklerini deneyimleme fırsatı bulacakları bu web seminerlerinde, her katılımcının etkin bir şekilde sürece dahil olması hedefleniyor. Böylece öğretmenlere, kendi canlı derslerinde öğrencilerin aktif katılımını nasıl sağlayabileceklerini bilfiil deneyimleme fırsatı sunuluyor.


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