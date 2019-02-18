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Merve Nur Eroğlu'nun hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

- Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan oylamada paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçilen Merve Nur Eroğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını göndere çektirmek için çalışmalarını sürdürüyor- Milli okçu Merve Nur Eroğlu:"Yeni başarılar için çalışmalarıma hız kesmeden devam ediyorum"

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
Merve Nur Eroğlu'nun hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları


BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçilen Merve Nur Eroğlu, gözünü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na dikti.

Çekya'da geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Merve Nur Eroğlu, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki gençlik merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Merve Nur, 10-16 Nisan'da Dubai'de düzenlenecek 5. Faza Uluslararası Para Okçuluk Dünya Sıralaması, 29 Nisan'da İtalya'da yapılacak Para Okçuluk Avrupa Kupası ile 2-9 Haziran'da Hollanda'da gerçekleştirilecek Para Okçuluk Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Sonraki hedefinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını göndere çektirmek yer alan Merve Nur, haftada 6 gün, günde 6 saat çalışarak hazırlıklarına devam ediyor.


- Merve Nur: "Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları"


Merve Nur Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki milli takım kampından yeni döndüğünü söyledi.

Çalışmaların güzel geçtiğini belirten Merve Nur, "Nisan ayında İtalya ve Dubai'de yapılacak şampiyonalara hazırlanıyorum. Haftanın 6 günü aralıksız çalışıyorum. Çalışma saatim de yaklaşık her gün 6 saati buluyor." diye konuştu.

Merve Nur, amacının 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak olduğunu aktararak, "Hedefim, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını göndere çektirmek. 2011'de başladım okçuluğa ve kesintisiz 8 yıldır devam ediyorum. Çok çalışarak buralara kadar geldim." ifadelerini kullandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçilmesine değinen Merve Nur, şunları kaydetti:

"Orada dünyadaki bütün okçuların katıldığı bir oylama var. Çevremdekiler, okçu arkadaşlar ve dünya okçularının da desteğiyle 2018 yılının sporcusu seçildim. 2018'de bir gümüş madalya da almıştım. Ayrıca 2016 yılından beri her gittiğim yarışmada madalya aldım. En iyi çıkış yapan kadınlarda ben varım."

Merve Nur, yılın sporcusu seçilmesinin başarısına katkı sağlayacağını dile getirerek, "Çalışmalarıma daha da azimli şekilde devam edeceğim. Yeni başarılar için çalışmalarıma hız kesmeden devam ediyorum." ifadelerini kullandı.


- Başarıları


Milli paralimpik okçu Merve Nur Eroğlu'nun kariyerinde elde ettiği önemli başarılar şöyle:

2013 Bedensel Engelliler Salon Türkiye Şampiyonası: Birincilik.

2013 Tayland Dünya Şampiyonası Klasik Yay/Takım: Dördüncülük.

2014 Bedensel Engelliler Salon Türkiye Şampiyonası Ankara Klasik Yay/Bireysel: İkincilik.

2014 İsviçre Avrupa Şampiyonası Klasik Yay/Bireysel: Dördüncülük - Takım: Üçüncülük.

2016 Bedensel Engelliler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Klasik Yay: Birincilik.

2016 Fransa Avrupa Şampiyonası Klasik Yay/Bireysel: İkincilik - Takım: İkincilik.

2016 Çek Cumhuriyeti Kota ve Dünya Sıralaması Yarışması Klasik Yay/Takım: İkincilik.

2017 Antalya Türkiye Şampiyonası: Birincilik.

2017 İtalya Avrupa Kupası/Bireysel: İkincilik - Mix Takım: Üçüncülük.

2017 Çin Dünya Şampiyonası/Bireysel: İkincilik.

2017 Samsun Salon Türkiye Şampiyonası/Takım: İkincilik.

2018 Antalya Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası/Bireysel: İkincilik - Mix Takım: Birincilik

2018 Çekya Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası/Bireysel: İkincilik.


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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
  1. 2020 Tokyo
  2. Bolu
  3. Dubai
  4. Hollanda
  5. İtalya
  6. MERVE NUR EROĞLU
  7. okçuluk
  8. paralimpik

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