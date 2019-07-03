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Mersin’den Volkswagen’e yatırım çağrısı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Alman otomotiv firması Volkswagen’in bir süredir gündemde olan yurt dışındaki yeni fabrika yatırımına ilişkin, "Sürekli büyüyen ve gelişen, Türkiye’de parmakla gösterilen bir OSB konumundayız.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:58
Mersin’den Volkswagen’e yatırım çağrısı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Alman otomotiv firması Volkswagen’in bir süredir gündemde olan yurt dışındaki yeni fabrika yatırımına ilişkin, "Sürekli büyüyen ve gelişen, Türkiye’de parmakla gösterilen bir OSB konumundayız. Bu nedenle bu yatırımın MTOSB sınırları içerisinde olması firma için büyük bir avantaj sağlar" dedi.


Alman otomotiv firması Volkswagen’in bir süredir Türkiye’de yatırım yapacağının konuşulması Mersin’de heyecana neden oldu. Yatırımın Mersin’e yapılması gerektiği konusunda görüşlerini dile getiren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin’in gerek konumu gerekse lojistik ve sanayi alanındaki üstünlüğüne dikkat çekti. Tekli, "Alman otomotiv firması Volkswagen’in Türkiye’deki yatırımplanı bizleri oldukça heyecanlandırdı. Mersin, Türkiye’nin en büyük konteynır kapasiteli limanına sahip olmasının yanı sıra, coğrafi konumu, kalifiye işçi gereksinimlerinin karşılanması, lojistik üstünlüğü, sanayisi ile bu yatırımın karşılığı olan tek kenttir" ifadelerini kullandı.


Fabrikanın Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması halinde Alman otomotiv firmasını büyük avantajların beklediğini dile getiren Tekli, "Sürekli büyüyen ve gelişen, Türkiye’de parmakla gösterilen bir OSB konumundayız. Bu nedenle bu yatırımın MTOSB sınırları içerisinde olması firma için büyük bir avantaj sağlar. Bizler yatırımcılarımızın her zaman en büyük destekçisi olduk ve olmaya devam ediyoruz. Mersin’in gerek istihdam yönünden gerekse iş gücü yönüyle bu tarz yatırımlara her zaman ihtiyacı var. Yatırımın MTOSB’den bağımsız olması halinde bile bizler yönetim olarak bu yatırımın Mersin’e kazandırılması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:58
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