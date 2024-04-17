Mersin’den Gazze’ye 9. gemi yola çıktı

40 saatlik yolculukla Mısır’ın El-Ariş Limanı’na yanaşacak gemiden indirilecek gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu kolileri, tır’larla Refah Sınır Kapısı’na taşınacak.

Yardımlar tek seferlik değil

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törendeki konuşmasında, yüreklerinin bir tarafının Gazze’deki çocuklar, kadınlar, insanlarla attığını söyledi. Yılmaz, “Yapılması gereken en önemli şey kalıcı ateşkes çağrısını her gün daha yüksek sesle yinelemek çünkü bu işin çözümü ancak kalıcı ateşkesle sağlanacaktır” dedi.

Gazze’deki acıların son bulmasını dileyen Yılmaz, “Yardımlarımız tek seferlik ya da kısa süreli değil. Yardımlarımız Gazze’deki bütün ihtiyaçlar bitene kadar devam edecek, sürekli yardımlardır” diye konuştu.