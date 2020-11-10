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Aktüel Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı
Aktüel

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:14:58 -
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı

MERSİN (AA) - Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltanın, Taşucu Mahallesi mevkisinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kötü arazi şartları nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekiyor.

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