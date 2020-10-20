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Aktüel Mersin'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Aktüel

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:36:33 -
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 tır ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Süleyman Duman yönetimindeki 42 S 4798 plakalı tır, D-400 kara yolu hal kavşağında, trafik ışıklarında bekleyen Mustafa Dinek idaresindeki 33 ZC 168 plakalı tıra çarptı.

Tırın "kupa" tabir edilen şoför mahallinin koparak yola savrulduğu ve alev aldığı kazaya, Ramazan Türer'in kullandığı 44 NE 233 plakalı kamyon da karıştı.

Kazada, tır şoförü Duman ile kamyon şoförü Türer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdükten sonra çarpışmanın şiddetiyle kapıları sıkıştığı için kamyonda mahsur kalan yaralı Ramazan Türer'i de sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı 2 sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-400 kara yolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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