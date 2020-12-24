  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de yaşlı çift 21 gün süren Kovid-19 mücadelesini kazandı
Aktüel

Mersin'de yaşlı çift 21 gün süren Kovid-19 mücadelesini kazandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:39:23 -
Mersin'de yaşlı çift 21 gün süren Kovid-19 mücadelesini kazandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 92 yaşındaki Halil ve 85 yaşındaki eşi Elif Topçu, 21 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Topçu çifti 21 Aralık'ta, yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleri üzerine Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan yaşlı çift, burada tedaviye alındı. Yaklaşık 2 haftalık müdahaleden sonra Toros Devlet Hastanesine sevk edilen Topçu çifti, 21 günlük tedaviyle hastalığı yenip sağlığına kavuştu.

Hastaneden taburcu edilen Halil Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuşmakta zorluk çektiğini söyledi.

Zor bir hastalığa karşı mücadele verdiğini belirten Topçu, "Bu illet bulaşıcı, herkes çok dikkat etsin. 'Bana bulaşmaz.' denilmesin. Mümkün mertebe maskesiz kimse sokaklara çıkmasın." dedi.

Elif Topçu da hastalığın nereden bulaştığını anlamadıklarını dile getirerek, "İnsanlar bu hastalığa yakalanmamak için maskelerini takıp temiz temiz giyinsinler, kalabalıklara girmesinler. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde hastanelerde çok iyi baktılar, doktorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yaşlı çiftin oğlu Mehmet Topçu da anne ve babası dışında 6 kardeşinin de Kovid-19'u atlattığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi
Gündem

Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi

Tele 1 yayınında Müslümanların kutsalı dua ile alay eden ve konuğu Yımaz Özdil'e de bunun için fırsat veren Cüneyt Akman, Ayasofya-ı Kebir C..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay