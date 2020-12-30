Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, iki ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada 7 cep telefonu, 9 sim kart, 3 banka hesap kartı, 2 tablet, 2 bilgisayar, 2 iddia kuponu ve banka dekontu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken toplam 104 bin 750 lira para cezası verildi.