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Aktüel Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Aktüel

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:59:21 -
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, iki ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 7 cep telefonu, 9 sim kart, 3 banka hesap kartı, 2 tablet, 2 bilgisayar, 2 iddia kuponu ve banka dekontu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken toplam 104 bin 750 lira para cezası verildi.

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