0553 313 94 23

Mersin'de verimi yüksek iki yeni muz çeşidi geliştirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde geliştirilen iki yeni muz çeşidiyle dekarda 6 ton olan verim yaklaşık 10 tona çıkartılacak.

17 Eylül 2019 Salı 12:18
Mersin'de verimi yüksek iki yeni muz çeşidi geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ar-Ge uzmanları, yaptıkları çalışma sonucunda birim alandan daha yüksek verim elde edilen muz çeşidi geliştirdi. 

"Grand Nain" ve "Alata Azman" adıyla tescillenen muz çeşitleriyle dekar başına verim önemli oranda artacak.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, AA muhabirine, enstitüde sebze, meyve, süs bitkileri ve arıcılık konusunda Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Çalışmaların ülke tarımının kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Keleş, yapılan son çalışmada yeni muz çeşitlerinin geliştirildiğini anlattı.

Keleş, muzun ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Ülkemizde muz üretiminin artırılabilmesi ve yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının mali desteğiyle enstitümüz uzmanları 'Türkiye'de Muz Seleksiyonu ve Karakterizasyonu-1' ile 'Türkiye'de Muz Seleksiyonu ve Karakterizasyonu-2' projelerini başlattı. Projeler kapsamında üstün özellikleri belirlenen iki yeni muz çeşidi geliştirildi. Grand Nain ve Alata Azman adıyla tescili yapılarak sektörün hizmetine sunuldu. Bu çeşitlerden Grand Nain'de özel sektör fide üreticilerine doku kültürü için gerekli olan hastalık ve zararlılardan arındırılmış damızlık materyaller verilerek mavi sertifikalı muz fidesi üretmeleri sağlandı. Alata Azman'da ise çeşit koruma işlemleri yapıldı ve üretim hakkı satışı sektörün hizmetine sunuldu. Yeni çeşit ile dekara 6 ton olan muz verimi 9-10 tona çıkartılmış oldu." 

"Patent hakkı özel sektöre devredildi"

Proje Sorumlusu Dr. Mustafa Ünlü ise muz çeşitliliğini geliştirmek amacıyla önceki yıllarda da çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Son projelerinde muzların verim ve kalitelerine baktıklarını dile getiren Ünlü, " Muz üreticilerimiz halen dekara 6 ton verim elde ederken aynı besleme koşullarında yaklaşık 10 ton verimi olan bir muz çeşidi geliştirildi. Patent hakkı özel sektöre devredildi ve bu yılın sonu itibarıyla da çiftçilerin kullanımına sunulacak. Muz fideleri mavi sertifikalı olarak satılacaktır. Mavi sertifikalı muz fidelerine Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme vermektedir." ifadesini kullandı. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:18
  1. Muz
  2. Alata Azman
  3. Grand Nain
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur | Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? Engelli bağkur emeklilik şartları neler?
    1. Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur |..
    2. Firari emniyet müdürü enselendi!
    3. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol..
    4. Hong Kong'ta tren raydan çıktı! 8 yaralı
    5. Erman Toroğlu: Artık büyük takım,..
    6. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Mahmut..
    7. Bilim insanları Prostat ilaçları..
    8. 'Sigara içenlerde akciğer sertleşmesi..
    9. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    10. Mersin'de verimi yüksek iki yeni muz..
    11. Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye..
    12. Yargıdaki FETÖ tehlikesine böyle..
    13. Kapadokya ziyaretci sayısında rekora..
    14. Menderes’i unutamıyorlar! ‘Babamızı..
    15. Canan Karatay önerdi: 'Kahvaltıda..
    16. Çarpıcı analiz! Menderes'i idam..
    17. Fındık üreticisine ödeme yapıldı müjdesi
    18. Teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul..
    19. Kocaeli Üniversitesi 5 Akademik..
    20. Ankara merkezli 8 ilde FETÖ..
    21. İOS'da WhatsApp mesajları silinmiyor..
    22. Türksat'tan TEKNOFEST'te '8K' çekim..
    23. Hüda-Par’dan Kulp saldırısına sert tepki
    24. İran lideri Ali Hamaney: ABD ile..
    25. Yargıtay ve Danıştayın yeni üyeleri..
    26. Türk Hava Yolları Galatasaray'ın yeni..
    27. Engelli emekliliğinde son yedi yıl..
    28. YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışmalar..
    29. AK Parti’den kimler istifa etti? AK..
    30. FETÖ'nün TSK yapılanmasında 138..
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
    'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....