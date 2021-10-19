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Aktüel Mersin'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Mersin'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 19:50:00 -
Mersin'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 H 0013 plakalı özel halk otobüsü ile 33 M 0444 plakalı minibüs, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 13'ü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hafif yaralı 7 kişinin tedavileri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bulvarda araçların geçişi bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışması yaptı.

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