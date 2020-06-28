  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 23:36:29 -
Mersin'de silahlı kavga: 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde İ.T. (25) ile E.T. (21) aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Y.D. (48) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada, Y.D. silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y.D. 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler İ.T. ve E.T'nin üzerinde iki tabanca ele geçirildi.

Yaralanan Y.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı