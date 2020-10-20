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Aktüel Mersin'de sera ve ahırında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Mersin'de sera ve ahırında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:53:05 -
Mersin'de sera ve ahırında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde sera ve ahırında 11 kilo 130 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Uzuncaburç Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin serasında uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Domates serası ve ahırda, narkotik dedektör köpeği "Fındık" ile yapılan aramada, 11 kilo 130 gram esrar ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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