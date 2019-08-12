0553 313 94 23

Mersin’de ‘Roman Çocuk Festivali’

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Türkiye’de bir ilke daha imza atarak Mersin’de ‘Roman Çocuk Festivali’ düzenledi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:15
Mersin’de ‘Roman Çocuk Festivali’

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Türkiye’de bir ilke daha imza atarak Mersin’de ‘Roman Çocuk Festivali’ düzenledi. Kurulan oyun parkurlarında gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.


Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, ‘Roman Çocuklarının Kaliteli Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimine Erişimlerinin ve Katılımlarının Artırılması Projesi’ kapsamında, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 1. Roman Çocuk Festivali düzenledi. Federasyonun, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi’ndeki binası önünde gerçekleştirilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı verdiği festivalde, Roman çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. İki ayrı noktada oyun parkurlarının kurulduğu alanda, çocuklara festival süresince Osmanlı macun şekeri, pamuk şeker ve dondurma ikram edildi. Gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar, masal kahramanlarını simgeleyen göstericilerle oynayarak ve verilen konserde çalan hareketli müziklerle dans ederek festivalin keyfini çıkardılar. Roman çocuklara aileleri de eşlik etti.



“İlk kez 1. Roman Çocuk Festivalini düzenledik”


Festivale ev sahipliği yapan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını ve 1. Roman Çocuk Festivali düzenlediklerini söyledi. Roman çocuklarının bugüne kadar hiç böyle bir festivali ve beraber olabilecekleri bir ortamları olmadığını vurgulayan Daylam, “Ayrıca, Mersin’de sahilde çocukların eğlenebilecekleri bir ortam da yok. Bu bir ilk oldu. Bu proje kapsamında hem bunları desteklemek hem de Mersin Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla süreci biraz daha geliştirerek bir ilki gerçekleştirdik. İlk kez 1. Roman Çocuk Festivalini düzenledik” dedi.



“Festivali daha sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz”


Büyükşehir Belediyesi’nin, festivalin bir kısmına destek verdiğini kaydeden Daylam, “Diğer kısmı da 7 Balkan ülkesinde yürütülmekte olan bir Avrupa Komisyonu projesi var; Batı Balkanlar Roman Gençleri ve Öğrencileri İçin Fırsatlar Projesi. Bu projemizin de ana merkezi Macaristan’da bulunan Roman Eğitim Fonu. Bu eğitim fonunun Roman çocuklarıyla ilgili Türkiye’de üç ilde yaptığı çalışmalar var. Oradaki kaynağımızı revize ederek bu festivale aktardık. Gördüğünüz bütün çalışmalar bu proje kapsamında destekleniyor. Bu 3 yıllık bir proje. Birinci yılını tamamladık. Proje iki yıl daha sürecek. Bu festivali kurumsal hale getirip daha sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.



“Roman öğrencilerimize burs veriyoruz”


Federasyon olarak Roman çocuklar için şu anda yürüttükleri iki ayrı proje olduğunu, bunlardan birinin Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklendiğini dile getiren Daylam, “Festivali de düzenlediğimiz bu proje ise okul öncesi eğitimi, ortaokul, lise ve üniversite gençlerini kapsıyor. Proje kapsamında, lise ve üniversiteye giden Roman öğrencilerimize burs veriyoruz. Özellikle meslek liselerine giden gençlerimiz için de ayrıca bir bütçe ayırdık. Üniversite öğrencilerimize hem burs veriyoruz hem de mentör bursu veriyoruz. İstedikleri bir hocadan artı olarak matematik, Türkçe, sosyal, fen konusunda da dersler alabiliyorlar” ifadelerini kullandı.



“Roman çocuklarının eğitiminde çok ciddi problemler var”


Daylam, festivalin kapsamını ve amacını ise şöyle anlattı:


“Festival kapsamında, oyun parkları kurduk. Çocuklarımıza dondurma, pamuk şeker ve macun şekeri ikram ediyoruz. Onları sürece dahil ederek yüz boyama yapıyoruz. Ama biz zaten sürekli bir araya geliyoruz ve onlara eğitimin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Ebeveynlere de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Romanlarda ilkokuldan terk oranı yüzde 37’lerde. İlkokulu bitirenlerin sayısı oldukça az. Lise mezunu yüzde 2, üniversite mezunu binde 2. Çok ciddi problemler var. Bu sorunları bütün bileşenlerle beraber çözmemiz gerektiğine inanıyorum. Bizler burada bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bütün bunların bir politika olarak hayata geçmesi gerekiyor. Biz anlatıyoruz; sürekli anlatmaya da devam edeceğiz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:15
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    1. Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    2. Arjantin'de ön seçim sonuçları..
    3. Canan Karatay: Bol bol yiyin
    4. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    5. Zanka ile tedavi süreçleri devam eden..
    6. Andy Murray mağlubiyetle döndü
    7. Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
    8. Kaçan kurbanlık dana markete girdi
    9. Kuveyt Meclis Başkanı'ndan İsrail'e..
    10. Galatasaray’dan futbolu bırakan Wesley..
    11. Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır..
    12. Valencia, Mangala'yı kadrosuna kattı
    13. Göçmenlere yeşil kartı zorlaştıran..
    14. Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Şu..
    15. Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı:..
    16. Aşkale’de cemevi açıldı
    17. Lekima tayfunu Çin’i vurmaya devam..
    18. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    19. Pedro Martins: "Başakşehir çok..
    20. Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak