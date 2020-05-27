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Aktüel

Mersin'de otomobilin çarptığı gebe kedi dördüz yavruladı

Yavrulardan ikisi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:15:28 -
Mersin'de otomobilin çarptığı gebe kedi dördüz yavruladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı gebe kedi dördüz yavruladı.

Mut Belediyesi ekipleri, Doğancı Mahallesi'nde bir kediye otomobil çarptığı ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, yaralı kediyi ilçedeki özel bir veterinere götürdü.

Ameliyata alınan kedinin gebe olduğunun anlaşılması üzerine, hayvana sezaryenle doğum yaptırıldı.

Dördüz yavrulardan ikisi, doğumun ardından yaşamını yitirdi.

Tedaviye alınan anne kedi ve iki yavrusunun bakımları sürüyor.

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