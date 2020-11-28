  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi
Aktüel

Mersin'de midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:15:05 -
Mersin'de midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Çevik Kuvvet midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis Ömer Faruk Tekağaç için tören düzenlendi.

Şehit Tekağaç'ın (31) Türk bayrağına sarılı tabutu, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından tören için Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Törene, şehidin babası Memik, kardeşi Fatih Tekağaç ve yakınları ile Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne katıldı.

Şehit Tekağaç'ın öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Şaban Kondi cenaze namazı kıldırdı.

Tekağaç'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Anamur ilçesine gönderildi.

Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıkmış, kazada 5 polis yaralanmıştı. Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polislerden Ömer Faruk Tekağaç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
Dünya

Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi

İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açı..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay