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Aktüel Mersin'de "Kovid-19 savaşçıları"na 1,5 ton bal hediye edildi
Aktüel

Mersin'de "Kovid-19 savaşçıları"na 1,5 ton bal hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:41:23 -
Mersin'de "Kovid-19 savaşçıları"na 1,5 ton bal hediye edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden 1300 sağlık çalışanına 1,5 ton bal dağıtıldı.

Kaymakam Avni Kula, Erdemli Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında Sahil Park'ta düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Kovid-19 salgını karşısında vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgın karşısında büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Kula, "İlçemizde görev yapan 1300 sağlık çalışanının bağışıklık sisteminin gelişmesi için 1,5 ton bal dağıttık." dedi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da sağlık çalışanlarının aylardır Kovid-19'la savaştıklarını belirterek, "Dünyanın en iyi balı ve limonu ilçemizde yetişmektedir. Bu güzellikleri ilçemizde görev yapan tüm sağlıkçılarımızla paylaşmak istedik." ifadesini kullandı.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt da "sağlık ordusuna" desteklerinin süreceğini kaydetti.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erman Eker de projenin paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarına bal dağıtımı yapıldı.

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