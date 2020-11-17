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Aktüel Mersin'de komşunun av tüfeğiyle vurduğu kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Mersin'de komşunun av tüfeğiyle vurduğu kişi hayatını kaybetti

Zanlı, polis merkezine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:16:04 -
Mersin'de komşunun av tüfeğiyle vurduğu kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde komşusunun av tüfeğiyle vurduğu kişi yaşamını yitirdi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde, Ümit Tunç (48) ile komşusu Hasan M. (56) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan M, yanındaki av tüfeğiyle Tunç'a ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı Hasan M. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

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