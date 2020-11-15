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Aktüel Mersin'de KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
Aktüel

Mersin'de KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli: - "Rum-Yunan ikilisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı ile KKTC'nin meşru haklarını görmezden gelerek bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyor ancak bunlar beyhudedir" - "Ülkemizin Akdeniz'de cazibe merkezi haline geldiği, hidrokarbon kaynakları konusunda Türkiye ile yürüttüğümüz çalışmalarda başarıya ulaştığımız bir ülke olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:15:20 -
Mersin'de KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Mendeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kutladıklarını söyledi.

Coşku ve heyecanlarının ilk günkü gibi olduğunu dile getiren Mendeli, şunları kaydetti:

"Rum-Yunan ikilisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı ile KKTC'nin meşru haklarını görmezden gelerek, bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyor ancak bunlar beyhudedir. Çünkü, her platformda dile getirdiğimiz gibi Türkiye ve KKTC'nin kimsenin toprağında zerre kadar gözü yoktur, olmayacaktır. Bunu söylerken hiçbir zaman meşru haklarımızdan feragat etmeyeceğiz."

Mendeli, Türkiye'nin son dönemdeki salgında KKTC'nin yanında olduğunu belirterek, bu sayede ülke olarak normalleşmeye gittiklerini söyledi.

Çalışarak, üreterek ve markalaşarak parlayan bir ülke olacaklarını vurgulayan Mendeli, "Maraş'ın tamamen açıldığı, ülkemizin Akdeniz'de cazibe merkezi haline geldiği, hidrokarbon kaynakları konusunda Türkiye ile yürüttüğümüz çalışmalarda başarıya ulaştığımız bir ülke olacağız." diye konuştu.

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