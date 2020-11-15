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Aktüel Mersin'de kanadına misina dolanan gri balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Mersin'de kanadına misina dolanan gri balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:44:05 -
Mersin'de kanadına misina dolanan gri balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MERSİN (AA)- Mersin’in Tarsus ilçesinde ağaçta kanadına misina dolanan gri balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İncirlikuyu Mahallesi'nde bir kuşun ağaç dalında çırpındığını gören vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak kanadına dolanan misina nedeniyle uçamayan gri balıkçıl kuşunu kurtardı.

Kanadından yaralandığı tespit edilen kuş, tedavi için Tarsus Doğa Parkı’na götürüldü.



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