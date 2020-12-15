Mersin'de kaçak avcılara 31 bin lira ceza kesildi
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ keçisi avlayan 2 kişiye 31 bin 236 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erdemli Av Koruma ve Kontrol Şefliği ekipleri, Güzeloluk Mahallesi Devlet Avlağı Göktepe mevkisinde 2 kişinin dağ keçisi avladığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, 2 kişinin aracında dağ keçisine ait et parçaları buldu.
Dağ keçisi avladıklarını itiraf eden iki kişiye toplamda 31 bin 236 lira ceza kesildi.