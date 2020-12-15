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Aktüel Mersin'de kaçak avcılara 31 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Mersin'de kaçak avcılara 31 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:09:20 -
Mersin'de kaçak avcılara 31 bin lira ceza kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ keçisi avlayan 2 kişiye 31 bin 236 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erdemli Av Koruma ve Kontrol Şefliği ekipleri, Güzeloluk Mahallesi Devlet Avlağı Göktepe mevkisinde 2 kişinin dağ keçisi avladığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, 2 kişinin aracında dağ keçisine ait et parçaları buldu.

Dağ keçisi avladıklarını itiraf eden iki kişiye toplamda 31 bin 236 lira ceza kesildi.

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