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Aktüel Mersin'de jandarmadan kaçak muayenehaneye baskın
Aktüel

Mersin'de jandarmadan kaçak muayenehaneye baskın

Merdiven altı muayenehanedeki aramalarda tıbbi ekipman ve birçok firmaya ait reçetesiz ilaç ele geçirildi - Operasyonda muayenehaneyi kaçak işlettiği belirlenen bir Suriyeli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:06:02 -
Mersin'de jandarmadan kaçak muayenehaneye baskın

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede sağlık hizmeti verdiği belirlenen Suriyeli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir apartman dairesinde ruhsatsız muayenehane işletilerek sağlık hizmeti verildiği bilgisi ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, muayenehaneyi kaçak işlettiği belirlenen bir Suriyeliyi gözaltına aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan aramalarda, tıbbi ekipman, birçok firmaya ait reçetesiz ilaç ve hasta kayıtlarının tutulduğu dosyalar ele geçirdi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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