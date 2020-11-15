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Aktüel Mersin'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Mersin'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 19:35:22 -
Mersin'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’in Silifke ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ömer Kurul (28) idaresindeki 33 AAH 188 plakalı motosiklet ile Metin Taş (23) yönetimindeki 59 ZV 982 plakalı motosiklet Narlıkuyu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüler ile Taş'ın motosikletindeki Arife Sezer yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kurul'u Erdemli Devlet Hastanesine, Taş ve Sezer'i ise Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Ömer Kurul, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


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