  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Aktüel

Mersin'de fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:41:57 -
Mersin'de fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, bir zanlı da Adıyaman'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Firari iki şüpheli aranıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borsadan yeni kapanış rekoru!
Ekonomi

Borsadan yeni kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,28 değer..
Azerbaycan'dan nota! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar
Dünya

Azerbaycan'dan nota! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

Azerbaycan, Fransa'da kabul edilen skandal Karabağ'ın tanınması kararıyla ilgili Fransız Büyükelçi Zakari Qros'u Dışişleri Bakanlığına çağır..
Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı

Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay