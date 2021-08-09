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Yaşam Mersin'de düğüne katılan 30 kişide delta varyantı görüldü
Yaşam

Mersin'de düğüne katılan 30 kişide delta varyantı görüldü

Mersin’de düğüne katılan aynı aileden 30 kişide delta varyantı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 19:15:00 - 2021-08-09 19:16:35
Mersin'de düğüne katılan 30 kişide delta varyantı görüldü

Mersin’in Akdeniz ilçesinde düğüne katılan 30 kişide delta varyantı tespit edildi.

Mersin’in Akdeniz ilçesi Yeni Pazar mahallesinde düğüne katılan bazı kişilerde koronavirüs belirtisi görüldü.

Hastaneye başvurdular

Eklem ağrısı, tat ve duyu kaybının yanı sıra halsizlik belirtileri de yaşayan kişiler, hastaneye başvurdu. 

Aynı aileden 30 kişide delta varyantı

Hastanede yapılan test sonucuna göre düğüne katılan aynı aileden 30 kişide delta varyantı tespit edildi.

Delta varyantının görüldüğü hastaların tedavisi evde devam ederken düğüne katılan diğer vatandaşlar da kendilerini karantinaya aldı.

 

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