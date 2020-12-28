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Aktüel Mersin'de "drift" yapan sürücünün seyir halindeki motosiklete çarptığı an kameraya yansıdı
Aktüel

Mersin'de "drift" yapan sürücünün seyir halindeki motosiklete çarptığı an kameraya yansıdı

Otomobil sürücüsü hakkında adli ve idari işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:46:20 -
Mersin'de "drift" yapan sürücünün seyir halindeki motosiklete çarptığı an kameraya yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, "drift" yaparken motosiklete çarparak sürücüsünün hafif yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsüne adli ve idari işlem yapıldı.

M.A. idaresindeki 07 CEU 98 plakalı otomobil, Güneykent Mahallesi'nde sürücüsünün "drift" yaptığı sırada kontrolden çıkıp seyir halindeki T.Ö'nün kullandığı 33 CDA 41 plakalı motosiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, M.A. hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü sırada motosiklete çarptığı anlar, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasında kaydedildi.

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