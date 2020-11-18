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Aktüel Mersin'de dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlamada 1 kişi yaralandı
Aktüel

Mersin'de dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlamada 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:55:07 -
Mersin'de dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlamada 1 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, dinlenme tesisinin bodrum katındaki su ısıtma tankının patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan tesis müdürü Yücel A. (51), ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, patlamanın, kazan dairesindeki su ısıtma tankındaki basınç yükselmesi nedeniyle yaşandığını belirledi.

Hasarın da oluştuğu olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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