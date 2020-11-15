Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri ve Mersin'de eylem arayışı içinde oldukları iddiasıyla yakalanan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince 9 Kasım'da kentteki 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı yollardan yurda girerek Mersin'e geldikleri ve eylem arayışı içinde oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda 7 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.