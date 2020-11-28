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Aktüel Mersin'de art arda 4 aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Mersin'de art arda 4 aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu kurtarıldı

Kedi yavrusuna "Yaramaz" adı verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:34:10 -
Mersin'de art arda 4 aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, mahsur kaldığı otomobilin motor bölümünden kendisini kurtarmak isteyen itfaiye ekibinden kaçan kedi yavrusu, sığındığı dördüncü araçta yakalanıp "Miyav Park"a bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Davultepe Mahallesi'nde bir otomobilden kedi sesi geldiği ihbarını aldı.

Kedi yavrusunun, bir otomobilin motor kısmına sıkıştığını gören ekipler çalışma başlattı.

Kurtarma operasyonu sırasında itfaiye ekiplerinden kaçan kedi yavrusu, bölgedeki park halindeki farklı 3 aracın daha motor bölümüne girdi.

Ekiplerin çalışmasını güçleştiren kedi, sığındığı dördüncü araçtan cep telefondan kedi sesi açılması sonucu sakinleştirilerek kurtarıldı.

"Yaramaz" adı verilen kedi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki "Miyav Park"a bırakıldı.

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