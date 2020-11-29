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Aktüel Mersin'de arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü
Aktüel

Mersin'de arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:39:44 -
Mersin'de arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde arkadaşı tarafından kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde komşu olan Mert Doy (30) ile Burak C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak C, evinden aldığı silahla arkadaşı Doy'a ateş etti.

Ağır yaralanan Mert Doy, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Burak C'nin yakalanması çalışmalar sürüyor.



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