Mersin Üniversitesinde Milli Teknoloji Zirvesi Coşkusu: "Türkiye Yüzyılı"

Törene, Mersin Valisi Atilla Toros, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Tarsus Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Şahin, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kıraç, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Evren Taşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Meclis Başkan Vekili Ayla Harp, MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hasan Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, İŞKUR İl Müdürü Yunus Akalın, MÜSİAD Başkanı Mehmet Sait Kayan, MESİAD Başkan Yardımcısı Servet Çamurdaş, Rektör Danışmanları, Dekanlar, Müdürler, Daire Başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve teknoloji firmalarının yetkilileri katıldı.

"Milli Teknoloji Hamlesi Bir Bağımsızlık Stratejisidir"

Zirvenin açılışında konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, Milli Teknoloji Hamlesinin sadece bir kalkınma programı değil, bir bağımsızlık stratejisi olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci asrı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü vizyonla 'Türkiye Yüzyılı' olarak yükselmektedir. Bu yüzyılın ana ekseni nettir: Tam Bağımsızlık, yüksek teknoloji ve milli üretim gücü. Milli Teknoloji Hamlesi, işte bu büyük hedefin adıdır. Bir kalkınma programından öte; bir bağımsızlık stratejisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği; 'tam bağımsız Türkiye' hedefi, sadece bir söylem değil, ekonomiden savunmaya, enerjiden dijital dönüşüme kadar, her alanda güçlü olmayı zorunlu kılan bir devlet aklıdır. Takip eden değil yön veren, tüketen değil üreten, izleyen değil tasarlayan bir Türkiye var. Savunma sanayimiz artık küresel ölçekte söz söyleyen stratejik bir güce dönüşmüştür." dedi.

"Araştırma Üniversitesi Kimliğimizle Gençlerimizin Hayallerine Ortağız"

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar ise konuşmasında Üniversitemizin kalite odaklı dönüşümüne ve gençlere sunulan desteklere dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan vizyon doğrultusunda kararlılıkla sürdürülen Milli Teknoloji Hamlesi; ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı' rotasının en stratejik güvencesidir. Bu hamle; sadece yerli ve milli sistemler üretmek değil, aynı zamanda tam bağımsız bir Türkiye idealini gençlerimizin omuzlarında yükseltme yürüyüşüdür. Bizler Mersin Üniversitesi olarak bu büyük yürüyüşün güçlü bir parçası olmayı en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren temel gayemiz; Üniversitemizi bilim üreten, teknoloji ihraç eden ve ülkemize değer katan bir 'Araştırma Üniversitesi' kimliğine kavuşturmaktır. Bizim asıl başarımız, siz değerli gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak ve hayallerinize ortak olmaktır." şeklinde konuştu

Teknolojinin Geleceği Stratejik Panellerde Ele Alındı

Açış konuşmalarının ardından düzenlenen "Havacılık ve Uzay Teknolojileri" başlıklı ilk oturumun moderatörlüğünü Öğr. Gör. Ali Batuhan Yıldız üstlendi. Oturumda; TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kıraç Türkiye'nin uzay vizyonu, havacılık hedefleri ve insansız sistemler üzerine değerli bilgiler paylaştı.

Panelin ardından Mersin Valisi Atilla Toros ve Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından panelistlere ve moderatör Öğr. Gör. Ali Batuhan Yıldız’a TEKNOFEST plaketi takdim edildi.

Ebru Karayel Çınar moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yapay Zekâ" konulu ikinci panelde; TÜBİTAK Koordinatörü Dr. Fatih Sinan Esen, SETA/ETAI Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Gloria Shkurti Özdemir, Mirleon AI Kurucusu Dr. Melike Palsül Kurt ve Baibars Genel Müdürü Çağlayan Ergüvan söz aldı. Uzmanlar; ulusal yapay zekâ stratejisi, dezenformasyon ve kamu politikaları gibi kritik başlıkları değerlendirdi.

Günün üçüncü oturumu olan "Savunma Sanayi" paneli, HAVELSAN Geliştirme Ekibi Lideri Arda Halıcı moderatörlüğünde yapıldı. ROKETSAN İleri Sistemler Tasarım Müdürü Dr. Seyit Tunç, ASELSAN Dijital Dönüşüm Direktörü Mahmut Almas ve Savunma Sanayii Başkanlığı Kıdemli Danışmanı Ulaş Çakır; yerli ve milli üretim ile üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Nükleer Enerji ve Gelecek" başlıklı son panelin moderatörlüğünü ise NÜTED Genel Müdür Yardımcısı Osman Altunkal yaptı. Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Ayşen Tongal Özkan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Ergün; enerji güvenliği ve nükleer teknolojilerdeki dijitalleşme süreçlerini katılımcılara aktardı.

Sektörün Öncü Kurumlarından Zirveye Yoğun Katılım

Zirve boyunca fuaye alanında stant açan; Baykar Teknoloji, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, Baibars, Koluman, Akyürek, Viewsonic, Başhan, Gürgençler, TRT, Mirleon AI, İŞKUR, MEB, NÜTED, Kurukahveci Mehmet Efendi, Brownberry ve Çaykur gibi kurum ve markalar, öğrencilerimize teknolojik gelişmeler ve kariyer fırsatları hakkında bilgi sundu.

Zirve programı, katkı sunan panelistlere plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.