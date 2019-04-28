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Mersin Uluslararası Bisiklet Turu sona erdi

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 5.

28 Nisan 2019 Pazar 17:17
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu sona erdi

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), bugün yapılan yarışlarla sona erdi. Belarus ekibiMinsk Bisiklet Kulübü organizasyonu şampiyon olarak tamamlarken, Almanya’nın Bike Aid takımından Peter Koning de 12 saat 45 dakika ile genel klasman birinciliğini elde etti.


Türkiye ile birlikte 9 ülkeden 13 takım ve yaklaşık 100 sporcunun katıldığı 5. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun 4. etabında yarışmacılar, 119 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Cumhuriyet Alanından başlayan son etap, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda tamamladı. 4. etabın birincisi Rusya’nın Marathon - Tula Bisiklet Takımından Maksim Piskunov oldu.


Dört gün süren turun takım birinciliğini Belarus ekibi Minsk Bisiklet Kulübükazanırken, Almanya’nın Herrmann Radteam takımı ikinci, Bike Aid takımı daüçüncü oldu. Yarışları genel klasman birincisi olarak tamamlayan Bike Aid Kulübüsporcusu Peter Koning, sarı mayonun sahibi olurken, ’En iyi spinter’ kategorisinde45 puanla ilk sırada yer alan Herrmann Radteam takımından Alman bisikletçiFlorian Obersteiner da turkuaz mayoyu elde etti.


Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımından Mustafa Sayar ise 16 puanla ’en iyi tırmanış’ kategorisinde birinci olarak turuncu mayonun sahibi oldu.


Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen törenle verildi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 17:17
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