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Mersin Uluslararası Bisiklet Turu

Turun üçüncü etabında genel klasmanda Almanya'nın Bike Aid takımından Peter Koning birinci oldu

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:47
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), üçüncü etabı tamamlandı.

Tarsus ilçesinde start alan turun üçüncü etabında bisikletçiler, Tarsus'un tarihi sokaklarından geçerek etaplar arasında en yüksek zirve olan Çamlıyayla ilçesine ulaştı.

Gün sonunda 3. etap genel klasmanında Almanya'nın Bike Aid takımından Peter Koning birinci, yine Almanya'nın Hermann Rad Team takımından Christopher Hatz ikinci, Bahreyn'in VIP Sport takımından Souflane Haddi de üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Çamlıyayla ilçesinde gerçekleştirilen ödül törenine Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Çamlıyayla Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turun son etabı yarın Mersin kent merkezinde tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:47
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