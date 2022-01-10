Mersin: Çip krizinin ne zaman aşılacağıyla ilgili bir belirsizlik var
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, 2022 yılına birçok belirsizlikle girdiklerini ve üretimden kaynaklanan bulunurluk sorununun en temel sorun olarak karşılarına çıktığını da belirterek “Çip krizinin ne zaman aşılacağı ile ilgili bir belirsizlik var. Şu anda konuşmak için çok erken. Fakat mart ayından sonra bulunurluk sorununun önemli oranda çözülebileceğini öngörüyorum. Bunun yanında kurlarda da bir belirsizlik hüküm sürüyor. Ayrıca faizlerin de bir yere oturması lazım. Bu 3 belirsizlik 2022 yılını şekillendirecektir” diye konuştu.
Mersin şu görüşleri dile getirdi: “2022 yılı için şu an itibariyle satış adedi konusunda öngörüde bulunmak yanlış olur. Ancak 2021’in altında kapatmayacağımızı söyleyebilirim. Sektördeki sorunlar giderilebilirse pazarın 2021 üstüne çıkma ihtimali de var. Ayrıca başta çalışan maliyeti olmak üzere tüm maliyetlerin artması da sektörümüzün paydaşlarını etkileyecek gibi görünüyor. Yetkili satıcılık gibi mesleklerde öngörülemeyen ortamlar, işin doğası gereği tedbirli davranmayı gerektirir. Bu nedenle 2022 yılı için tahminde bulunurken tedbirli davranmak gerektiğini düşünüyorum.”