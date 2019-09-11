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Mersin Büyükşehir Tenis Kulübü sporcuları, Afyon’dan madalyayla döndü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü performans oyuncuları, Afyonkarahisar’da düzenlenen 14 yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvaları’ndan madalyayla döndü.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:49
Mersin Büyükşehir Tenis Kulübü sporcuları, Afyon’dan madalyayla döndü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü performans oyuncuları, Afyonkarahisar’da düzenlenen 14 yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvaları’ndan madalyayla döndü.


Turnuvaya katılarak, madalya kazanmaya hak kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü oyuncuları, desteklerini esirgemeyen Başkan Vahap Seçer ve tenis branşı sorumlusu Ertan Liman’a teşekkür etti. Kulüp oyuncuları Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yer alan tenis kortlarında, başantrenör Mehmet Şimşek ile çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki dönem birçok farklı tenis turnuvasını da bünyesinde gerçekleştirmeyi planlayan Tenis Kulübü, Mersin’de performans tenis yapmak isteyen 7-14 yaş arası çocukları, tanışmak amacıyla ücretsiz demo antrenmanlara davet ediyor. Antrenmanlar, Macit Özcan Spor Tesisleri’nde hafta içi her gün 16.00-18.00, Cumartesi günü ise 09.00-12.00 saatleri arasında yapılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:49
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