Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘Geleneksel Okçuluk’ kursu açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Spor Akademileri bünyesinde 14’üncü branş olarak “Geleneksel Okçuluk” kursu açıldı.

Geleneksel Okçuluk kursunun açılışı Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Açılışa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı. Törende konuşan Başkan Kocamaz, okçuluğun, Türk milletinin geçmişinden gelen geleneksel bir spor dalı olduğunu söyleyerek, “Okçuluk gibi geleneksel bir spor dalında, gençlerimizin kendilerini yetiştirmesi ve gelecekte milli takımda ülkemizi temsil etmesi bizler için çok büyük bir onur olacaktır” dedi.

Önümüzdeki günlerde Buz Pateni kursunu da hayata geçireceklerini belirten Kocamaz, “Spor, insanları bir araya getiren, barış içinde yarıştıran ve ortak bir paydada buluşturan önemli bir aktivitedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bütün spor dallarına destek veriyoruz. Açmış olduğumuz Spor Akademisi’nde şu ana kadar 13 ayrı branşta gençlerimize eğitim veriyoruz. 14’üncü spor dalı olarak da bugün geleneksel okçuluk kursunu açıyoruz. Kapılarımız, sporun her dalında her yaştan vatandaşımıza sonuna kadar açıktır” diye konuştu.

Kocamaz, konuşmasının ardından ok atışı ile kursun açılışını yaptı. Yayın nasıl tutulacağı ve okun nasıl atılacağı ile ilgili kısa tekniği öğrenen katılımcılar da okları hedefe atarak kendilerini denedi.

Geleneksel Okçuluk kursuna katılmak isteyenlerin, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği bildirildi.