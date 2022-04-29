Mersin bayram namaz saati: 2 Mayıs 202 Mersin Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?
Ramazan Bayram namazı saat kaçta? bayram namazı nasıl kılınır? 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü idrak edilecek olan Ramazan Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan Bayramı namazı Mersin kaçta? sorusu Mersinliler tarafından merak ediliyor. Peki Mersin bayram namazı saati: 2 Mayıs Mersin'de bayram namazı kaçta kılınacak?
2022 Ramazan Bayramı ve illere göre bayram namazı saati belli oldu. Mersin'de bayram namazı saat kaçta? Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak? Mersin Ramazan bayram namazı saati kaç? İşte diyanet 2022 Ramazan Bayram namaz saatleri:
2 Mayıs Mersin bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Merin'de Ramazan Bayramı namazı saat 06:17'de kılınacak.
2 Mayıs Anamur bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Anamur'da Ramazan Bayramı namazı saat 06:26'da kılınacak.
2 Mayıs Aydıncık bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Aydıncık'ta Ramazan Bayramı namazı saat 06:24'te kılınacak.
2 Mayıs Bozyazı bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Bozyazı'da Ramazan Bayramı namazı saat 06:25'te kılınacak.
2 Mayıs Çamlıyayla bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Çamlıyayla'da Ramazan Bayramı namazı saat 06:17'de kılınacak.
2 Mayıs Erdemli bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Erdemli'de Ramazan Bayramı namazı saat 06:19'da kılınacak.
2 Mayıs Gülnar bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Gülnar Ramazan Bayramı namazı saat 06:23'te kılınacak.
2 Mayıs Mut bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Mut'ta Ramazan Bayramı namazı saat 06:22'de kılınacak.
2 Mayıs Silifke bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Silifke'de Ramazan Bayramı namazı saat 06:21'de kılınacak.
2 Mayıs Tarsus bayram namazı kaçta kılınacak?
2 Mayıs Pazartesi günü Tarsus'ta Ramazan Bayramı namazı saat 06:16'da kılınacak.