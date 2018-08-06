Mermere dökülen boya nasıl çıkarılır?

Mermer yüzeylere bulaşan boya lekeleri kuru, nemli ya da ıslak bir bezle silindiğinde kolaylıklar çıkar. Ancak mermer yüzeyde kuruyan boyaların çıkartılmasında dikkatli olunmalıdır.

Özellikle ıspatula veya maket bıçağı gibi araçlar kullanılarak mermer yüzeydeki boya kazınmaya çalışılırken, mermerin yüzeyinde çizikler oluşabilir ve bu da kötü bir görüntüye sebep olur. Bu sebeple mermer yüzeylerde kuruyan boyaların kazınmasında bu tip araçlar kullanılmamalı, ya da kullanılırken oldukça dikkatli olunmalıdır.

Mermer yüzeyde kuruyan boyalar kredi kartı gibi sert bir plastik kullanılarak kazınabilir.

Boyaları mermer yüzeyden çıkartmanın diğer bir yolu da, boyaya uygun olan incelticiyi kullanmaktır. Su bazlı boyaların incelticisi sudur ve bu tip boyalardan kaynaklanan lekeler mermerden ıslak bir bezle silinerek çıkartılabilir.

Eğer boya çok kurumuşsa önce ıslak bezle boyaya tampon uygulanarak mermerdeki boya önce yumuşatılması, sonra silinmelidir. Eğer mermerdeki boya lekesi bu şekilde de çıkmıyorsa bu kez iyi bir boya çözücü olan aseton kullanılarak lekeden kurtulunabilir.

Bunun için bir tutam pamuğa bir miktar aseton dökülerek, boyalı bölgeye tampon uygulanmalı ve ardından boya lekesi silinerek temizlenmelidir.

Mermer yüzeydeki yağlıboya lekesinin çıkartılması içinse tiner kullanılmalıdır. Yağlı boya için sentetik tiner, selülozik boya içinse selülozik tiner ile ıslatılmış bir bez ile boyalı bölge silindiğinde mermerdeki boya çözülerek temizlenecektir.

Mermer yüzeylerdeki yağlıboya lekelerinin çıkartılması için ayrıca amonyaklı su da kullanılabilir. Bunun için mermer üzerindeki kurumuş yağlıboya lekesine amonyaklı su ile ıslatılmış bez ile tampon yapılmalı ve boya yumuşadıktan sonra silinmelidir.

Asitli maddeler mermeri aşındırırlar. Bu sebeple boya lekelerini çıkartmak için tuz ruhu, kezzap ve kostik gibi maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.