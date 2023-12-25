Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Meclis'te kabul edildi
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türkiye'nin orada 572 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak rezerv var! Bu rezerve çökmeye başladılar
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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