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Gündem Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Meclis'te kabul edildi
Gündem

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Meclis'te kabul edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-25 22:50:00 -
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Meclis'te kabul edildi

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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