Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Yıl sonu dolar...

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,10 TL iken, bu anket döneminde 4,22 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,19 TL ve 4,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

DOLAR VE EURO NE TEPKİ VERDİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısıyla dün kur ve faiz sert gerilerken Dolar/TL ve Euro/TL güne yatay bir başlangıç yaptı. 4.01 TL'yle başlayan Dolar/TL kuru sonrasında 4.04'e kadar yükseldi. Merkez Bankası açıklaması öncesinde 4.02 seviyesindeydi. 4.96 TL'ye kadar gerileyen Euro/TL kuru ise gün içinde 5.00 TL'ye kadar çıktı. Merkez Bankası açıklaması öncesinde Euro ise 4.99 seviyesini gördü.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

2018 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,03 iken, bu anket döneminde yüzde 1,23 olmuştur. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,76 olmuştur. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,32 olarak gerçekleşmiştir

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,49 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası

TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,24 iken, bu anket döneminde yüzde 9,62 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise

aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,31 ve yüzde 8,63 olarak gerçekleşmiştir





2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama

olarak yüzde 23,7 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,3 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 19,2 olasılıkla ise yüzde

10,00-10,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 34,8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde

9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,5'inin beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 17,4'ünün beklentilerinin ise yüzde

10,00-10,49 aralığında olduğu gözlenmektedir

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