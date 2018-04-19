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Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Yıl sonu dolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu beklenti anketini açıklandı. Ankette 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.22 olarak gerçekleşti.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:43
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Yıl sonu dolar...

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,10 TL iken, bu anket döneminde 4,22 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,19 TL ve 4,33 TL olarak gerçekleşmiştir. 

DOLAR VE EURO NE TEPKİ VERDİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısıyla dün kur ve faiz sert gerilerken Dolar/TL ve Euro/TL güne yatay bir başlangıç yaptı. 4.01 TL'yle başlayan Dolar/TL kuru sonrasında 4.04'e kadar yükseldi. Merkez Bankası açıklaması öncesinde 4.02 seviyesindeydi. 4.96 TL'ye kadar gerileyen Euro/TL kuru ise gün içinde 5.00 TL'ye kadar çıktı. Merkez Bankası açıklaması öncesinde Euro ise 4.99 seviyesini gördü. 

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

2018 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,03 iken, bu anket döneminde yüzde 1,23 olmuştur. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,76 olmuştur. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,32 olarak gerçekleşmiştir

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,49 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası
TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,24 iken, bu anket döneminde yüzde 9,62 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise
aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,31 ve yüzde 8,63 olarak gerçekleşmiştir 


2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama
olarak yüzde 23,7 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,3 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 19,2 olasılıkla ise yüzde
10,00-10,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 34,8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde
9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,5'inin beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 17,4'ünün beklentilerinin ise yüzde
10,00-10,49 aralığında olduğu gözlenmektedir

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:43
  1. TCMB beklenti anketi
  2. beklenti anketi
  3. merkez bankası beklenti anketi

YORUM YAZ

  • AGAG3 sa önce
    Allahını seven söylesin. Bu ülkede enflasyon %10 civarı mı?..
  • mazlummazlum3 sa önce
    MERKEZ BANKASI4.22belirlediyseo kesin 4.50 olurherkes ayağını ona göre denk alsın :)
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