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Ekonomi Merkez Bankası'ndan 'dolar' açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 'dolar' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre, 9 Temmuz itibariyle gerçek kişilerin döviz mevzuatları 228 milyar doların üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 17:57:00 -
Merkez Bankası'ndan 'dolar' açıklaması

Döviz mevduatları 9 Temmuz haftasında yeniden 228 milyar doların üzerini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ilgili haftada gerçek ve tüzel kişilerin mevduatları 2,2 milyar dolar artışla 228,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bireylerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış artış 288 milyon dolar oldu. Bu artışla bireylerin toplam döviz mevduatı 142,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise parite etkisinden arındırılmış veri dikkate alındığında 1,5 milyar dolar arttı ve 85,7 milyar dolara yükseldi.

Döviz mevduatlarının toplam mevduatlardaki payındaki yatay seyir 9 Temmuz haftasında da devam etti. Verilere göre toplam mevduatın yüzde 54,12'si döviz mevduatlarından oluştu.

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