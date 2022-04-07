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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 Nisan haftasında 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 14:53:00 -
Merkez Bankası rezervleri belli oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 219 milyon dolar artışla 66 milyar 857 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Mart'ta 65 milyar 638 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 295 milyon dolar azalarak 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 924 milyon dolar artarak 108 milyar 37 milyon dolardan 108 milyar 961 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

29.01.2021

42.169

53.367

95.536

26.02.2021

40.719

54.495

95.214

26.03.2021

39.746

50.894

90.640

30.04.2021

40.936

46.915

87.851

28.05.2021

43.884

48.721

92.605

25.06.2021

40.918

59.240

100.158

30.07.2021

41.592

64.128

105.721

27.08.2021

40.308

77.956

118.265

24.09.2021

39.205

82.840

122.044

28.10.2021

39.679

84.105

123.463

26.11.2021

39.122

87.024

126.146

31.12.2021

38.489

72.564

111.052

28.01.2022

38.577

71.636

110.214

25.02.2022

42.944

70.200

​​​​​​​113.144

04.03.2022

42.081

68.180

110.261

11.03.2022

43.528

65.336

108.864

18.03.2022

42.208

66.500

108.708

25.03.2022

42.399

65.638

108.037

01.04.2022

42.104

66.857

108.961

 

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