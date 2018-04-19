Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Merkez Bankası rezervleri 112 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 869 milyon dolar artışla 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:43
Merkez Bankası rezervleri 112 milyar dolara yükseldi

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Nisan ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 572 milyon dolar artarak 86 milyar 652 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Nisan ile biten haftada 83 milyar 80 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 297 milyon dolar artışla 25 milyar 348 milyon dolardan 25 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 869 milyon dolar artarak 108 milyar 428 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara ulaştı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:43
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    1. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    2. Kırgızistan'da hükümet düştü
    3. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    4. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    5. Derbide 11'ler belli oldu!
    6. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    7. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    9. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    10. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    11. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    12. "Spora değil, skora önem veren bir..
    13. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    14. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    15. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
    16. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
    17. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan..
    18. Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı
    19. Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!
    20. Borsa günü yatay bitirdi
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum