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Ekonomi Merkez Bankası ile BAE'nin Merkez Bankası arasında imzalar atıldı!
Ekonomi

Merkez Bankası ile BAE'nin Merkez Bankası arasında imzalar atıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 18:10:00 - 2021-11-24 18:17:05
Merkez Bankası ile BAE'nin Merkez Bankası arasında imzalar atıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan görüşmesi sonrasında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

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