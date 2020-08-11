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Ekonomi

Merkez Bankası duyurdu: Likidite limitleri sıfırlandı

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:24:00 - 2020-08-11 09:29:30
Merkez Bankası duyurdu: Likidite limitleri sıfırlandı

Merkez Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır" denildi.

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Yorumlar

avukat

Allah'ın bir kulu da çıkıp bunu Türkçeye çevirse vatandaş da anlardı.
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