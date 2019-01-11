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Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2019 yıl sonu dolar/TL tahminini6,18 lira olarak açıkladı.

11 Ocak 2019 Cuma 16:41
Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 75 katılımcı tarafından yanıtlanan 2019 yılı Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, ocak ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16'ya geriledi.

TÜFE beklentisi şubatta da yüzde 0,98'den yüzde 0,94'e düşerken, mart ayı için yüzde 1,03 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre; cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 16,45 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 16,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,43'ten yüzde 12'ye düştü.

Yıl sonu dolar tahmini 6.18

Öte yandan katılımcıların 2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 6,18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6,25 TL iken, bu anket döneminde 6,30 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,5 iken, bu anket döneminde yüzde 1,4'e geriledi. 2020 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:41
  1. merkez bankası
  2. dolar
  3. tahmin
  4. yıl sonu

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