Merkez Bankası Başkanı’nın o flaş hamlesi çok konuşulmuştu! "Belli ki…"

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilginç bir dönemde görevi üstlendiğini belirterek, "Bir yanda Banka'nın iç bünyesindeki dönüşüm diğer yanda Türkiye'nin geçirdiği evreler ve nihayet dünde takılıp kalanlarla yarına odaklananlar arasındaki fark. Bütün bunlar daha ilk dakikadan Başkan Erkan'ın işini bir hayli artırıyor. Başkan'ın öğrenme- tanıma ve değişimi yönetme sürecinin aynı ana denk gelmesi ve tek haneli enflasyona ilişkin yüksek beklentiler de diğer hassas konular" dedi.

Müderrisoğlu, yazısında, Erkan'ın Bankalar Birliği ile buluşmasından sonraki izlenimlerin "olumlu" olduğunu kaydederek, “Belli ki bankacılar Başkan hanıma zaman ve uygulama açısından kredi açmışlar. Başkanı, ‘algısı yüksek, konulara hâkimiyeti üst düzeyde, sabırlı ve hedef odaklı’ bulmuşlar. Anlaşılan o ki... Merkez Bankası yönetimi, aceleci olmak yerine soğukkanlı olmayı yeğleyecek” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya gelmişti.



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